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Гороскоп от Бригады У

  • Овен – (21.03 – 20.04)

    Овны, одиночество не пройдет! Старайтесь во всем придерживаться командного духа!

  • Телец – (21.04 – 20.05)

    Тельцы, воскресенье – не лучшее время для принятия серьезных решений. Продолжайте отдыхать!

  • Близнецы – (21.05 – 21.06)

    Близнецы, чем больше вложения, тем сильнее отдача. Не жалейте сил на то, что действительно важно!

  • Рак – (22.06 – 22.07)

    Раки, сегодня – идеальный момент для реализации своих самых дерзких желаний. Не прозевайте!

  • Лев – (23.07 – 23.08)

    Львы, спонтанность – ваше всё! Не бойтесь рисковать и импровизировать. Звезды обещали помочь!

  • Дева – (24.08 – 23.09)

    Девы, если душа требует хлеба и зрелищ – не стоит ей перечить! Соглашайтесь на авантюры!

  • Весы – (24.09 – 23.10)

    Весы, слушать – не значит соглашаться! Не спорьте и не ввязывайтесь в конфликты!

  • Скорпион – (24.10 – 22.11)

    Скорпионы, не стесняйтесь рассчитывать на поддержку окружающих. Сегодня все будут пытаться вам угодить!

  • Стрелец – (23.11 – 21.12)

    Стрельцы, отличный день для заключения перемирий. Забудьте о гордости и сделайте первый шаг!

  • Козерог – (22.12 – 20.01)

    Козероги, не забывайте о своем главном качестве – чувстве юмора! Сегодня оно не раз вам пригодится!

  • Водолей – (21.01 – 19.02)

    Водолеи, звезды дарят вам безлимитный тариф на приятные события, встречи и эмоции!

  • Рыбы – (20.02 – 20.03)

    Рыбы, сильная интуиция – ваш козырь! Слушайте свой внутренний голос и действуйте согласно его инструкциям!

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