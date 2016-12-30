Овен – (21.03 – 20.04) Овны, разве понедельник – не лучший день для стартов? Сегодня все начинания обещали увенчаться успехом!

Телец – (21.04 – 20.05) Тельцы, потратьте этот день с удовольствием и с толком, то есть исключительно на себя!

Близнецы – (21.05 – 21.06) Близнецы, серые будни раскрасит встреча с друзьями. Будьте ее инициатором!

Рак – (22.06 – 22.07) Раки, не спешите надевать панцирь! Окружение готово помогать вам делом и советом безвозмездно!

Лев – (23.07 – 23.08) Львы, звезды позволяют вам быть напористыми и решительными. Всё, как вы любите!

Дева – (24.08 – 23.09) Девы, сегодня ваше настроение заразительно! Постарайтесь, чтобы оно было отличным!

Весы – (24.09 – 23.10) Весы, бессмысленно ждать инициативы! Первые шаги придется делать самостоятельно!

Скорпион – (24.10 – 22.11) Скорпионы, не раздавайте пустых обещания. Обещайте звездам больше дела – меньше слов!

Стрелец – (23.11 – 21.12) Стрельцы, проявите настойчивость и не идите на поводу у своих эмоций. Холодный рассудок – то, что нужно в понедельник!

Козерог – (22.12 – 20.01) Козероги, сегодня важно не терять темпа и двигаться вперед! Ваша цель не за горами!

Водолей – (21.01 – 19.02) Водолеи, несмотря на настойчивые попытки окружения вмешаться в вашу жизнь, звезды советуют держаться плана!