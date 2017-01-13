Новости
ЕвроХит Топ 40
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1Rag'n'Bone Man Human
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3Feder feat. Alex Aiono Lordly
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4Charlie Puth & Selena Gomes We Don't Talk Anymore
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5Nathan Goshen Thinking About It (Let It go) (KVR Remix)
Новинки
- LOST_FREQUENCIES ARE YOU WITH ME 06:10 06:13
- Seeb Breathe 06:13 06:16
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- 06:17
Фото и видео
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проигратьГруппа Градусы – Градус 100 @ Европа Плюс...20 декабря 2016, в 12:00
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проигратьLP - Lost On You @ Европа Плюс Акустика12 декабря 2016, в 12:00
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проигратьНа Европе Плюс — #СнегоХит!9 декабря 2016, в 12:00
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проиграть«Пассажир» Крис Пратт на Европе Плюс!5 декабря 2016, в 12:00
Гороскоп от Бригады У
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Овен – (21.03 – 20.04)
Овны, одиночество не пройдет! Старайтесь во всем придерживаться командного духа!
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Телец – (21.04 – 20.05)
Тельцы, воскресенье – не лучшее время для принятия серьезных решений. Продолжайте отдыхать!
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Близнецы – (21.05 – 21.06)
Близнецы, чем больше вложения, тем сильнее отдача. Не жалейте сил на то, что действительно важно!
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Рак – (22.06 – 22.07)
Раки, сегодня – идеальный момент для реализации своих самых дерзких желаний. Не прозевайте!
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Лев – (23.07 – 23.08)
Львы, спонтанность – ваше всё! Не бойтесь рисковать и импровизировать. Звезды обещали помочь!
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Дева – (24.08 – 23.09)
Девы, если душа требует хлеба и зрелищ – не стоит ей перечить! Соглашайтесь на авантюры!
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Весы – (24.09 – 23.10)
Весы, слушать – не значит соглашаться! Не спорьте и не ввязывайтесь в конфликты!
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Скорпион – (24.10 – 22.11)
Скорпионы, не стесняйтесь рассчитывать на поддержку окружающих. Сегодня все будут пытаться вам угодить!
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Стрелец – (23.11 – 21.12)
Стрельцы, отличный день для заключения перемирий. Забудьте о гордости и сделайте первый шаг!
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Козерог – (22.12 – 20.01)
Козероги, не забывайте о своем главном качестве – чувстве юмора! Сегодня оно не раз вам пригодится!
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Водолей – (21.01 – 19.02)
Водолеи, звезды дарят вам безлимитный тариф на приятные события, встречи и эмоции!
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Рыбы – (20.02 – 20.03)
Рыбы, сильная интуиция – ваш козырь! Слушайте свой внутренний голос и действуйте согласно его инструкциям!