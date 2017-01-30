Овен – (21.03 – 20.04) Овны, беспокойство зашкаливает? Займите себя работой, а еще лучше творчеством!

Телец – (21.04 – 20.05) Тельцы, вы любите спорить, но сегодня звезды настаивают на соблюдении нейтралитета!

Близнецы – (21.05 – 21.06) Близнецы, забудьте слово «немедленно». Наслаждайтесь событиями, растягивая удовольствие!

Рак – (22.06 – 22.07) Раки, нерешительность в сторону! Сегодня звезды любят уверенных в себе!

Лев – (23.07 – 23.08) Львы, не торопитесь с принятием решений! Дайте обстоятельствам проявиться во всех подробностях!

Дева – (24.08 – 23.09) Девы, не бойтесь экспериментировать! Среда располагает к многократным выходам из зоны комфорта!

Весы – (24.09 – 23.10) Весы, сегодня вы суетливы, но продуктивны! Ждите заслуженной награды!

Скорпион – (24.10 – 22.11) Скорпионы, вам пора сделать перерыв в общественных делах и заняться своими собственными!

Стрелец – (23.11 – 21.12) Стрельцы, не останавливайте порывы своего красноречия. Сегодня вы способны убедить кого угодно и в чем угодно!

Козерог – (22.12 – 20.01) Козероги, ваша интуиция раздает подсказки направо и налево. Не поленитесь ими воспользоваться!

Водолей – (21.01 – 19.02) Водолеи, звезды выделили вам порцию везения. Займитесь исполнением желаний. Своих и, если не жалко, чужих!