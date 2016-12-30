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Гороскоп от Бригады У

  • Овен – (21.03 – 20.04)

    Овны, разве понедельник – не лучший день для стартов? Сегодня все начинания обещали увенчаться успехом!

  • Телец – (21.04 – 20.05)

    Тельцы, потратьте этот день с удовольствием и с толком, то есть исключительно на себя!

  • Близнецы – (21.05 – 21.06)

    Близнецы, серые будни раскрасит встреча с друзьями. Будьте ее инициатором!

  • Рак – (22.06 – 22.07)

    Раки, не спешите надевать панцирь! Окружение готово помогать вам делом и советом безвозмездно!

  • Лев – (23.07 – 23.08)

    Львы, звезды позволяют вам быть напористыми и решительными. Всё, как вы любите!

  • Дева – (24.08 – 23.09)

    Девы, сегодня ваше настроение заразительно! Постарайтесь, чтобы оно было отличным!

  • Весы – (24.09 – 23.10)

    Весы, бессмысленно ждать инициативы! Первые шаги придется делать самостоятельно!

  • Скорпион – (24.10 – 22.11)

    Скорпионы, не раздавайте пустых обещания. Обещайте звездам больше дела – меньше слов!

  • Стрелец – (23.11 – 21.12)

    Стрельцы, проявите настойчивость и не идите на поводу у своих эмоций. Холодный рассудок – то, что нужно в понедельник!

  • Козерог – (22.12 – 20.01)

    Козероги, сегодня важно не терять темпа и двигаться вперед! Ваша цель не за горами!

  • Водолей – (21.01 – 19.02)

    Водолеи, несмотря на настойчивые попытки окружения вмешаться в вашу жизнь, звезды советуют держаться плана!

  • Рыбы – (20.02 – 20.03)

    Рыбы, время избавляться от старых обид! Кому-то просто необходим второй шанс!

  • Овен
  • Телец
  • Близнецы
  • Рак
  • Лев
  • Дева
  • Весы
  • Скорпион
  • Стрелец
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