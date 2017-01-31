Овен – (21.03 – 20.04) Овны, вы любите спорить и звезды не против! Отстаивайте свою точку зрения!

Телец – (21.04 – 20.05) Тельцы, остерегайтесь неожиданных помех в расписании. Ваши планы достойны претворения в жизнь!

Близнецы – (21.05 – 21.06) Близнецы, дела подождут! Звезды предлагают вам с головой уйти в личную жизнь!

Рак – (22.06 – 22.07) Раки, ваш понедельник – не время для масштабных побед! Ставьте себе задачи поскромнее!

Лев – (23.07 – 23.08) Львы, примите миролюбивый вид и не тратьте свою энергию на конфликты!

Дева – (24.08 – 23.09) Девы, вспомните о хороших манерах! Сегодня улыбка – уже половина успеха!

Весы – (24.09 – 23.10) Весы, хороший день, чтобы ненадолго пропасть из зоны доступа и, наконец, заняться собой!

Скорпион – (24.10 – 22.11) Скорпионы, девиз «всё и сразу» не создан для этого дня! Сделайте что-то одно, но как следует!

Стрелец – (23.11 – 21.12) Стрельцы, сегодня все играют по вашим правилам. Не надо стесняться – надо пользоваться!

Козерог – (22.12 – 20.01) Козероги, проведите день с любимыми людьми, и у вас просто не найдется повода назвать его неудачным!

Водолей – (21.01 – 19.02) Водолеи, сегодня вам сложно усидеть на одном месте. Попросите начальника или друзей придумать вам занятие!